Обладатели этих мужских имен самые верные: в списке всего трое

Даже наличие постоянной спутницы жизни не мешает некоторым мужчинам поглядывать налево. Кто-то ограничивается “ничего не значащим” флиртом, кто-то заходит дальше, за грань запретного… А кто-то просто счастливо живет со своей избранницей и не думает про измены. Рассказываем, какие имена носят самые верные парни.

Андрей

Спокойный и уравновешенный мужчина. Женщинам, которые ждут от отношений итальянских страстей, бурных ссор и таких же примирений, вряд ли найдут с ним общий язык. А вот те дамы, для которых важнее стабильность, надежность и верность, придут от Андрея в восторг. Ведь рядом с ним уж точно можно ощутить себя как за каменной стеной.

Кратковременным интрижкам Андрей предпочитает серьезные отношения.

Он никогда не станет встречаться с женщиной, которую даже чисто теоретически не рассматривает в качестве претендентки на роль супруги. Вступив в законный брак, обладатель этого имени не смотрит налево - всего себя он посвящает семье, любимой жене и детям.

Дмитрий

Серьезный и ответственный. Дмитрий - человек слова: если он пообещал что-то сделать то можно не сомневаться, обязательно найдет на это время в ближайшем будущем. А если вдруг так случится, что не сможет выполнить обещание, то предупредит заранее и предложит альтернативные пути решения проблемы. Одним словом, не мужчина, а золото.

В личных отношениях Дмитрий придерживается тех же самых принципов.

Клятвы, произнесенные перед алтарем, для некоторых людей пустой звук, но только не для Димы. Обладатель этого имени женится только на той, с кем действительно хочет провести свою жизнь. Он будет хранить верность, но взамен потребует того же - измена любимой разобьет ему сердце.

Константин

Костя - истинный романтик. Это скромный, трепетный, нежный мужчина, готовый носить свою избранницу на руках. С виду обладатель этого имени может быть строгим и даже суровым, но стоит узнать его ближе, как он раскроется перед второй половинкой во всей красе. Константин сделает все, чтобы она чувствовала себя самой дорогой и желанной.

Мужчина, нареченный этим именем, не терпит предательства.

Если он подарил свое сердце даме, то это раз и навсегда. Костя - прекрасный семьянин и муж, который по своей сентиментальности даже превосходит супругу. Единственное, что следует помнить, вступая в отношения с Константином - он очень ранимый. Следует относиться к нему с вниманием и заботой.