Обладатели этих мужских имен самые верные: их всего 3

Измена партнера - одно из самых болезненных испытаний, которые только может послать судьба. Узнать, что любимый человек оказался предателем и за спиной одаривал вниманием и заботой кого-то еще, очень тяжело. Даже если пара примет решение остаться вместе и попробовать восстановить отношения, доверие к изменнику будет подорвано надолго, если не навсегда. Эксперты в сфере эзотерики назвали три мужских имени, которые носят самые преданные партнеры. От них точно можно не ждать ножа в спину.

Андрей

Мужчина, нареченный этим именем, отличается эмоциональной устойчивостью. Он не подвержен перепадам настроения и капризам, а потому точно не станет провоцировать вторую половинку на скандалы, обижаться и идти искать утешения в чужих объятиях. Некоторым женщинам Андрей может показаться скучным, но вскоре они поймут, что это не так.

Обладатель этого имени ценит свою избранницу и готов на все, чтобы сделать ее счастливой.

Рядом с ним женщина не будет знать горя и материальных проблем. Встретив свою единственную, Андрей не станет смотреть по сторонам в поисках короткой интрижки - его не интересуют никакие любовные авантюры.

Владимир

Обладатель имени Владимир по своей натуре - истинный лидер. Это спокойный и уравновешенный мужчина, который хорошо понимает, что такое ответственность, и способен брать ее на себя хоть в работе, хоть в личной жизни. Володя способен стать настоящей опорой для своей второй половинки, отличным мужем и отцом.

Стабильность - то, что обладатель этого имени ценит превыше всего.

Он не станет раскачивать семейную лодку конфликтами и скандалами, если будет чем-то недоволен, то решит проблему в конструктивной беседе. На измены Владимира не тянет, он обожает свою спутницу жизни и не променяет ее ни на кого другого.

Георгий

Тот, кого нарекли именем Георгий, на первый взгляд кажется не слишком надежным парнем. Он долго ищет дело своей жизни, пробует себя то в одной сфере деятельности, то в другой. Порой поиск призвания может растянуться на долгие годы. Девушках кажется, что в личной жизни Гоша такой же непостоянный.

Вот тут-то они и ошибаются. Словно на контрасте с карьерой, в отношениях Георгий - сама стабильность и преданность.

Этот парень как никто другой ценит надежный тыл и сам дарит его своей избраннице. Гоша будет с ней и в горе и в радости, но его сердце разобьется, если дама не ответит ему тем же самым.