Обладатели этих мужских имен самые расчетливые: думают на 10 шагов вперед

Расчетливость - черта характера, которая, с одной стороны, значительно облегчает жизнь, с другой - не всегда благоприятно сказывается на отношениях с другими людьми. Наши планы не всегда совпадают с чужими, что вызывает ссоры и конфликты, кроме того, порой для достижения нужного результата приходится манипулировать и совершать сомнительные поступки. Эксперты в сфере эзотерики назвали три мужских имени, с обладателями которых стоит быть настороже - во имя своей цели они готовы на все.

Всеволод

Мужчина, нареченный именем Всеволод, просчитывает все наперед. Он точно знает, какого результата хочет добиться и какие ходы необходимо сделать, чтобы это случилось. Обладатель этого имени легко идет на сделку со своей совестью, не гнушается манипуляциями, предательством и хитростью, чтобы получить свое.

В отношениях с противоположным полом Всеволод тоже не так-то прост.

Ему ничего не стоит вскружить женщине голову, другое дело, что не всегда он настроен серьезно. Дама уже намечтала себе головокружительный роман, свадьбу и детей, а Всеволод всего лишь хотел приятно провести время. Часто за ним тянется репутация ловеласа.

Даниил

Обладатель имени Даниил удивительно харизматичен. Ему без труда удается переманить на свою сторону кого угодно. Если этому парню понадобится заручиться поддержкой какого-то человека, он пустит в ход все свое обаяние и добьется-таки своего. Ради достижения цели Даниил может быть и коварным, и двуличным.

Он не видит ничего плохого в таком поведении - как говорится, “цель оправдывает средства”.

Если указать Даниилу на то, что он поступает неправильно, в ответ будет лишь холодная усмешка. Мужчина, нареченный этим именем, мастерски играет на чувствах других людей и заставляет их делать то, что ему нужно.

Марк

Расчетливый Марк ничего не делает без собственной выгоды. Обладатель этого имени имеет грандиозные планы на жизнь и готов на все, чтобы воплотить их в реальность. Нередко для этого ему приходится прибегать к грязным методам, манипулировать, но, по мнению Марка, результат определенно того стоит.

В романтических отношениях обладатель этого имени предпочитает, чтобы его любили, а он это позволял.

Марк понимает, что чувства делают человека уязвимым, и всеми силами старается их избегать. Успех, финансы и красивая картинка для него гораздо важнее внутреннего содержания.