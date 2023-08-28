Обладатели этих мужских имен самые нерешительные: всегда нужен толчок

В книгах, фильмах и рассказах подружек представители сильного пола уверенно проявляют инициативу во всем, от знакомства до предложения руки и сердца. Тем досаднее, когда твой собственный избранник то и дело перекладывает ответственность на чужие плечи. Возникает ощущение, что нуждается он не столько в любимой женщине, сколько в заботливой мамочке. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят самые инфантильные и нерешительные мужчины - стоит учесть это, прежде чем связывать с ними свою судьбу.

Анатолий

Мужчина, получивший при рождении имя Анатолий, не может похвастаться уверенностью в себе. Несмотря на то, что внешне он производит впечатление человека решительного, на самом деле это не так. Очень скоро избранница, купившись на мужественный вид Толи, поймет, что жестоко ошиблась и сделала ставку не на того.

Анатолий с удовольствием передает бразды правления в женские руки.

Именно любимой женщине он поручит выбирать маршруты для совместного отдыха, мебель в спальню и имя для ребенка. Обладатель этого имени предпочитает сильных и властных дам, которые привыкли к роли лидера и охотно возьмут его под свое крыло.

Борис

Произвести впечатление на женщину - это то, что Борис умеет и любит. Обладатель этого имени тот еще ловелас, которого хлебом не корми - дай пофлиртовать с прекрасным полом. Правда, обаяние и умение делать изысканные комплименты, как выяснится, не поможет Борису в быту - все домашние дела он взваливает на партнершу.

Мужчина, нареченный этим именем, ищет не столько спутницу жизни, сколько заботливую мамочку, которая будет заботиться о его чистых рубашках, вкусном ужине и других удобствах.

Если избранница не готова окружить Борю такой же заботой, какой окружала мать, он будет крайне недоволен, станет капризным и раздражительным.

Валентин

Роль лидера явно не для Валентина. Мужчина, которого родители при рождении назвали этим именем, предпочитает позицию ведомого, а не ведущего. Не стоит ждать от него умения принимать серьезные и ответственные решения - Валентин бежит от них, как от огня. Ему куда проще переложить эту почетную обязанность на любимую.

Как и Анатолий, обладатель этого имени останавливает свой выбор на уверенных в себе, сильных женщинах, которые с радостью станут главенствовать в их паре.

С дамой, которая станет требовать от Валентина мужских поступков и ответственности, он не уживется.