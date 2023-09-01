Обладатели этих фамилий «закодированы» стать богатыми: вдруг и ваша в списке

Многие люди верят, что имя человека оказывает прямое влияние на его судьбу. Эту точку зрения подтверждают выводы эзотериков. Таролог Галина Янко составила список русских фамилий, которые являются буквально магнитом для денег.

По мнению эксперта, больше всего способствуют достатку семейные имена, в которых есть прямое указание на деньги или драгоценности. К первой группе можно отнести такие фамилии, как Монетчиков, Копейкин, Полушкин, Грошев, Рублев, Червонцев и другие. Любое указание на различные виды валюты, в том числе старинные, поможет достичь благосостояния и успехов в карьере. Об этом рассказывает издание «Русская семерка».

Не менее успешны представители родов, которые несут в своем имени названия драгоценных камней и металлов. Жемчужников, Серебренников, Яхонтов, Золотницкий — все они будут быстрее продвигаться по карьерной лестнице, добиваться успеха в бизнесе и другой деятельности, что ведет к повышению достатка.