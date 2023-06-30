Обижала даже мать: участь женщины-кролика пробирает до слез, но она все равно остается доброй

Татьяна Ивахно c раннего детства сталкивается с насмешками окружающих. Дело в том, что из-за недоразвитой верхней челюсти у нее сформировался неправильный прикус, а передние зубы чрезмерно выпирают. И поэтому большую часть жизни она слышала, как ее называют крольчихой.

Обзывательства сыпались не только от одноклассников и людей на улице. Братья и сестры Татьяны не стеснялись в выражениях, а ее родители никогда не защищали девочку и тоже позволяли себе обижать ее.

Но Татьяне все же удалось вырасти сильным и добрым человеком. Она вышла замуж и родила троих дочерей, которые не столкнулись с подобными проблемами. Долгие годы она жила, окруженная заботой родных, но однажды узнала, что муж изменяет ей. И только тогда Ивахно решилась на операцию.

Женщина уверена: как только она исправит свою внешность, то уйдет от мужа. Татьяна верит, что сможет построить успешную жизнь, устроиться на высокооплачиваемую работу и стать независимой и по-настоящему счастливой.