Обижала даже мать: участь женщины-кролика пробирает до слез, но она все равно остается доброй
Ей удалось сохранить чистое сердце, несмотря на все невзгоды.
Татьяна Ивахно c раннего детства сталкивается с насмешками окружающих. Дело в том, что из-за недоразвитой верхней челюсти у нее сформировался неправильный прикус, а передние зубы чрезмерно выпирают. И поэтому большую часть жизни она слышала, как ее называют крольчихой.
Обзывательства сыпались не только от одноклассников и людей на улице. Братья и сестры Татьяны не стеснялись в выражениях, а ее родители никогда не защищали девочку и тоже позволяли себе обижать ее.
Но Татьяне все же удалось вырасти сильным и добрым человеком. Она вышла замуж и родила троих дочерей, которые не столкнулись с подобными проблемами. Долгие годы она жила, окруженная заботой родных, но однажды узнала, что муж изменяет ей. И только тогда Ивахно решилась на операцию.
Женщина уверена: как только она исправит свою внешность, то уйдет от мужа. Татьяна верит, что сможет построить успешную жизнь, устроиться на высокооплачиваемую работу и стать независимой и по-настоящему счастливой.