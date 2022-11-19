Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке

Людмила Зыкина тепло относилась к известному диктору Владимиру Шелихину. Однако всего одна его выходка раз и навсегда перечеркнула их дружбу.

Шелихину выпала честь быть ведущим на концертах Зыкиной, которая была вполне довольна его работой. Дошло до того, что однажды артистка на предложение отправиться на гастроли по всей Беларуси ответила, что согласится лишь в том случае, если Володя поедет вместе с ней. После тех самых гастролей у диктора осталась на память книга с автографом исполнительницы.

Затем пути знаменитостей разошлись, и вновь они встретились лишь спустя 15 лет. На одном их банкетов Зыкина попросила старого приятеля Шелихина сесть рядом с ней, однако он отказался, поскольку всегда предпочитал держаться от руководства подальше. Певице же такое решение не понравилось.

Ситуация осложнилась еще и тем, что во время застолья муж артистки Виктор Гридин вовсю заигрывал с другой женщиной. Знаменитость же рассчитывала на то, что диктор, сидя рядом с ней, вызовет ревность ее супруга, но этот план с треском провалился. Впоследствии она не простила обиду старому приятелю, которому отомстила тем, что отказалась оставить еще один автограф на книге «Людмила Зыкина. Песня».