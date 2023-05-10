Обиду хранил до самой смерти: чем Кобзону насолила жена Высоцкого

Иосиф Кобзон был дружен с Владимиром Высоцким и с его женой Мариной Влади. Однако между артистом и супругой именитого поэта, актера и музыканта произошел серьезный конфликт. Дошло до того, что певец раз и навсегда отказался от любого общения с возлюбленной своего приятеля.

Когда Высоцкий ушел из жизни, то друзья барда обратились к Кобзону с просьбой поспособствовать тому, чтобы поэта похоронили на Ваганьковском кладбище. Известно, что место артисту там не полагалось, поскольку у него не было никаких званий. Тем не менее многие хотели, чтобы музыкант обрел свой покой именно там.

Хотел этого и Кобзон: он отправился в Моссовет и сделал все возможное, чтобы добиться своей цели. Место для Высоцкого Иосиф Давыдович смог выпросить, однако благодарности от родных покойного так и не дождался.

Более того, в своей книге «Владимир или прерванный полет» вдова Высоцкого написала, что она ходила в Моссовет и к директору кладбища вместе с Кобзоном и видела, как тот предлагал чиновникам большие деньги в качестве взятки. На самом же деле ничего подобного не было.

Как пишет портал «Культурология », когда артист прямо спросил Влади, с какой целью она исказила факты, та, пожав плечами, ответила, что всего лишь хотела, чтобы у ее книги были читатели. Именно за этот поступок Кобзон и затаил обиду на вдову Высоцкого, которую так и не простил.