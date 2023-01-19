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Обидную кличку принца Уильяма узнали все: удивитесь, как она ему подходит

19 января 2023 17:30
Обидную кличку принца Уильяма узнали все: удивитесь, как она ему подходит

Наследника престола сравнили с редким животным.

Для всего мира принц Уильям — наследник британского престола. К будущему монарху публика относится со всем уважением. Между тем то же самое нельзя сказать о родных старшего сына Карла III.

Дома принца наградили весьма обидной кличкой, о которой долгое время посторонние люди даже не догадывались. Однако Уильям сам рассказал широкой общественности о своей незавидной участи. Как оказалось, прозвище принцу дала его ныне покойная мать — принцесса Диана. В это сложно поверить, но своего первенца королева людских сердец называла не иначе как вомбат.

Обидную кличку принца Уильяма узнали все: удивитесь, как она ему подходит

«Впервые это случилось, когда мне было два года. Мы отправились в путешествие по Австралии. Мама увидела там это местное животное и решила называть меня именно так. Не думаю, что я похож на вомбата, хотя, может быть, некоторое сходство все-таки есть», — отметил Уильям в одном из интервью.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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