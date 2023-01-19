Обидную кличку принца Уильяма узнали все: удивитесь, как она ему подходит

Для всего мира принц Уильям — наследник британского престола. К будущему монарху публика относится со всем уважением. Между тем то же самое нельзя сказать о родных старшего сына Карла III.

Дома принца наградили весьма обидной кличкой, о которой долгое время посторонние люди даже не догадывались. Однако Уильям сам рассказал широкой общественности о своей незавидной участи. Как оказалось, прозвище принцу дала его ныне покойная мать — принцесса Диана. В это сложно поверить, но своего первенца королева людских сердец называла не иначе как вомбат.