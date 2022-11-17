Обиделась бы любая жена: с каким поступком принца Уильяма смирилась Кейт

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали мужем и женой весной 2011 года. Супруги не дают публике поводов сомневаться в своих отношениях, уже давно считаясь эталонной семьей. При этом каждый день герцогиня вынуждена мириться с шокирующим правилом своего мужа.

Как оказалось, принц Уильям за годы совместной жизни ни разу не надевал обручальное кольцо. Он старательно избегает украшение, которое символизирует его союз с Кейт Миддлтон, и признается, что вряд ли наденет его в будущем. Дело в том, что он не терпит ничего на руках, и даже часы вызывают у него большой дискомфорт.

Подобный поступок позволяет принцу и англиканская церковь. Согласно ее традициям, обручальное кольцо необходимо только на руке невесты, поэтому, например, принц Филипп никогда его не носил. При этом отец Уильяма Карл III предпочитает все же надевать обручальное кольцо, как и его брат принц Гарри.

Неизвестно, как именно отреагировала Кейт Миддлтон на необычные убеждения мужа. Сама она носит три кольца одновременно. Одно из них Уильям подарил ей на помолвку, другое — обручальное, а третье она получила в подарок, когда родился их первый сын Джордж.