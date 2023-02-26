Обидел «Доярку из Хацапетовки»: всплыла правда о постыдном поступке Ширвиндта

Жизнь актеров кажется настоящей сказкой, но чтобы достичь успеха в этой деятельности необходимо усердно трудиться. Хотя даже при условии, что молодой студент театрального вуза будет одаренным артистом, всегда есть вероятность остаться никому не известным. Особенно в ситуации, когда приходится соперничать с детьми уже популярных родителей.

К сожалению, Евгении Осиповой пришлось пройти этот непростой путь, чтобы добиться первых главный ролей.

Она родилась в Туле, поэтому в столице ее почти не воспринимали всерьёз.

Когда девушка устроилась в Театр сатиры, художественному руководителю Александру Ширвиндту позвонил один из ее педагогов. Он попросил знаменитого актера не брать эту провинциалку и освободить место для других ребят, чьи фамилии у всех на слуху.

После такого увольнения Евгения не опустила руки и ей повезло. Она сыграла главную роль в сериале «Доярка из Хацептовки» и полюбилась многим зрителям.