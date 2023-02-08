Обида, злость, разочарование: что не так с продолжением «Гостьи из будущего»

Поклонники до сих пор не могут сдержать свое возмущение.

Советские зрители познакомились с Алисой Селезневой в 1984 году, когда на экраны вышел многосерийный фильм «Гостья из будущего». Публике настолько сильно понравилось переложение романа Кира Булычева, что спустя несколько лет режиссер первой части Павел Арсенов представил продолжение истории — «Лиловый шар».

В новую картину постановщик пригласил практически всю съемочную группу первого фильма, но некоторым артистам дал совершенно другие роли. Алису же вновь исполнила Наташа Гусева. Арсенов потратил много сил на создание ярких персонажей и представил весьма изобретательные куклы инопланетянах животных. Режиссер был уверен, что «Лиловый шар» ждет настоящий успех.

Поклонники фильма встретили его далеко не восторженными отзывами. Зрители раскритиковали каждую минуту ленты, обвиняя Арсенова в «халтурной работе» и неуважении к оригинальному роману Кира Булычева. Они не оценили игру артистов, и даже сама Алиса Селезнева не вызывала у них теплых чувств, ведь, по их мнению, уже успела растерять детское обаяние. Также поклонников возмутили и спецэффекты, которые они посчитали некачественными.

В итоге «Лиловый шар» остался в памяти любителей кино как самая провальная экранизация творчества Булычева. Преданные поклонники стараются не вспоминать об этом фильме, отдавая предпочтение лишь «Гостье из будущего».