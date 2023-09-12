Обида до гробовой доски: Высоцкий никогда не играл у Рязанова, и вот почему

Владимира Высоцкого можно назвать универсальным солдатом. Талантливый актер, певец и выдающийся стихотворец — неудивительно, что с ним мечтали поработать многие советские режиссеры. Но исключением из этого правила стал Эльдар Рязанов, автор культовых лент «Ирония судьбы» и «Служебный роман».

В 1969 году мэтр загорелся желанием снять фильм «Сирано де Бержерак», посвященный судьбе знаменитого французского сатирика. Главную роль Рязанов хотел отдать популярному в то время Евгению Евтушенко. Узнав о планах режиссера, Высоцкий рискнул выдвинуть свою кандидатуру, однако его ждал отказ.

Эльдар Александрович дал артисту возможность пройти пробы, но отметил, что хотел видеть в своем фильме настоящего поэта. Барда ответ страшно обидел. Лишь спустя несколько лет Рязанов изучил творчество Владимира Высоцкого и понял, что перед ним был настоящий стихотворец, а картина «Сирано де Бержерак» по итогу так и не была снята.