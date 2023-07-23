Обходите стороной: мужчины с этими именами экономят на своей женщине

Любимому человеку хочется подарить весь мир, дать все самое лучшее и сразу. Многие девушки не жалеют времени, сил и средств, чтобы порадовать своего избранника каким-нибудь необыкновенным презентом. Тем обиднее, когда тот не спешит с ответными действиями, а, напротив, экономит на своей второй половинке. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят самые жадные и мелочные мужчины - от них лучше держаться подальше.

Дмитрий

Обладатель этого имени трясется над каждой копейкой, словно Кащей Бессмертный над своим златом. Надо сказать, что финансовые возможности Дмитрия нередко действительно оставляют желать лучшего. Но, вместо того чтобы искать новые пути заработка, он предпочитает строго экономить, держать в черном теле и себя, и спутницу.

Дмитрий не считает зазорным пользоваться теми благами, которые дает ему избранница - есть купленные ею продукты, одеваться в вещи, которые она выбирает для него и т.д.

Зато мужчина, нареченный этим именем, ужасно возмутится, если партнерша робко намекнет на то, что он тоже должен вносить свою лепту в общий бюджет.

Константин

Мужчина, нареченный именем Константин, добивается успеха в жизни и профессии. Зарабатывает он тоже неплохо, но не спешит тратить свои кровные. “Вот и хорошо, это лучше, чем тратить деньги налево и направо”, - скажут многие, но порой бережливость Кости доходит до настоящего скупердяйства. Вот у кого можно назвать жадиной-говядиной.

Для обладателя этого имени деньги становятся главным в жизни.

Костя относится к своим финансовым накоплениям так бережно, как не относится к близким людям. Он постоянно пересчитывает доходы, любуется солидной суммой на счете и не тратит лишнего, чтобы не лишиться этого удовольствия.

Роман

В рейтинг самых жадных мужчин попал и Роман. Обладатель этого имена уж очно не жалуется на нехватку средств - как правило, это успешный и обеспеченный человек, который может позволить себе абсолютно все. Однако семья Ромы нередко копейки лишней не видит, а все потому, что тот экономит на каждой мелочи.

Бывает и так, что близкие Романа полностью обеспечивают себя сами, в то время как тот тратит свой заработок только на себя любимого.

Обладатель этого имени считает, что таким образом проверяет чужие чувства - мол, сразу понятно, что близким не нужны его миллионы. Они любят его исключительно за человеческие качества.