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Обходилась безжалостно: вот как Пугачева устраняла соперниц

3 августа 2022 16:05
Обходилась безжалостно: вот как Пугачева устраняла соперниц

Примадонна не жалела потенциальных звезд.

Алла Пугачева испортила карьеры многим певицам, которые могли стать ее конкурентками. Знаменитость не была готова разделить успех с другими артистками.

За годы карьеры Примадонна заработала мировую славу и многомиллионную армию поклонников. Артистка до сих пор остается одной из самых ярких и обсуждаемых фигур отечественного шоу-бизнеса. Однако такого успеха певице удалось добиться не только благодаря своим талантам, но и из-за отсутствия конкуренток. Как оказалось, Пугачева делала все, чтобы никто не мог соперничать с ней на сцене.

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По данным портала Woman.Rambler, именно супруга Максима Галкина не дала Валентине Легкоступовой стать всероссийской звездой. Якобы в ней артистка увидела потенциальную звезду своего уровня и сделала все, чтобы та завершила карьеру. Подобным образом Примадонна обошлась и с Анастасией, которая даже внешне была на нее похожа. Испортила карьеру певица также Татьяне Анциферовой. Пугачева специально звонила постановщикам телевизионных концертов и заставляла их вырезать выступления конкурентки.

Помимо этого, Лика Стар, Ольга Зарубина, Клементина и другие певицы признавались, что не могли добиться успеха из-за Примадонны. Сама артистка при этом никогда не комментировала подобные обвинения.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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