Вопиющая шалость Рязанова едва не стоила ему «Гусарской баллады»: легенды могло не быть

Режиссер едва не лишился одной из самых известных картин.

Популярная у фанатов «Гусарская баллада» могла не увидеть свет из-за грандиозного скандала. Виновником всего случившегося стал Эльдар Рязанов, допустивший вопиющую ошибку на стадии разработки проекта.

Исполнять роль Кутузова в прославленной ленте Рязанов доверил комедийному актеру Игорю Ильинскому. Несмотря на необходимые внешние данные и прирожденную харизму, кандидатуру артиста забраковали в Министерстве культуры. Рязанова уверили: комедийный актер скомпрометирует великого полководца.

К советам чиновников режиссер не прислушался: Рязанов все равно снял Ильинского, причем сделал это весной, когда снег уже таял. Уже тогда он прекрасно знал — заставлять его переснимать никто не будет.

Стоило лишь о случившемся узнать Минкульту, как вокруг ленты разгорелся грандиозный скандал. Изначально готовившийся к определенной дате проект оказался на грани срыва. Все решила хвалебная статья в газете «Известия», где отдельно отметили образ Кутузова.