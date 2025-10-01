«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило

Меню
1 октября 2025 18:36
В одной из цитат — небольшая «опечатка», с поправкой на мемы (и современные реалии).

Франшиза «Сумерки» — это не только история о любви вампира и смертной, но и неиссякаемый источник реплик, от которых лицо кривится сильнее, чем от дольки лимона. Мы заново пережили эту боль и выбрали пять цитат, которые и по сей день заставляют нас содрогаться.

Обошлись без «обезьяны-паука», потому что, ну, вы и сами все понимаете.

5. «Ты что, назвал мою дочь в честь Лох-Несского чудовища?!»

Белла Свон, «Рассвет — Часть 2»

Когда Белла узнает, что Джейкоб дал ее новорожденной дочери прозвище «Несси», ее гнев должен был быть пугающим. Однако фраза сама по себе настолько абсурдна, а Кристен Стюарт произнесла ее с такой серьезностью, что это — настоящий кринж.

Сарказм тут был бы уместнее, но нет — нам подарили сцену, где ярость боролась с нелепостью, и нелепость победила.

4. «Я… горячее тебя»

Джейкоб Блэк, «Затмение»

Пока Белла замерзает в палатке, а Эдвард вынужден смотреть со стороны, Джейкоб решает не просто согреть девушку, а нанести психологический удар. Эта фраза — идеальный пример неуместного самолюбования.

Она не только подчеркивает его ревность, но и звучит как дешевый мета-комментарий на тему вечного спора фанатов «Команда Эдвард vs Команда Джейкоб». От осознания этого сцена становится в разы более неловкой.

3. «Потому что это была она. С самого начала это Несси хотела, чтобы я был рядом»

Джейкоб Блэк, «Рассвет — Часть 2»

Эта фраза — апогей сюжетной линии с «импринтингом». Джейкоб объясняет свою сверхъестественную связь с младенцем-полукровкой Ренесми, заявляя, что это она, еще будучи эмбрионом, «хотела» его.

Звучит так, будто он никогда не любил Беллу, а был подсознательно влюблен в ее неоплодотворенные яйцеклетки. Мысль настолько пугающая и неловкая, что кринж здесь плавно перерастает в легкий ужас.

2. «Ты мой личный сорт георгина»

Эдвард Каллен, «Сумерки»

Если бы существовал учебник по токсичным отношениям, эта цитата (но в ее изначальной, «незапрещенной» форме) красовалась бы на обложке.

Вместо «ты мне нравишься» или «я по тебе скучаю» вампир заявляет, что его девушка — это наркотик, без которого он не может жить. И сразу же возникает десяток неудобных вопросов.

Эдвард, ты что, пробовал тяжелые наркотики? Или считаешь, что сравнение с убивающим тебя веществом — это пик романтики? Красный флаг, который сложно не заметить.

1. «Итак, лев влюбился в ягненка»

Эдвард Каллен, «Сумерки»

Безоговорочный чемпион! Вот она, квинтэссенция всей саги в одной фразе. Эдвард, с лицом, выражающим вселенскую скорбь, объявляет себя львом, а Беллу — беззащитным ягненком.

Проблема не только в том, что сравнивать себя и возлюбленную с хищником и жертвой — сомнительная романтика. Главный кринж — это накал драмы на самом старте отношений.

Они-то знакомы всего пару недель! Фраза настолько пафосная, что вызывает не сочувствие, а желание посмеяться. По праву занимает первое место по нашей версии. А по вашей?

Ранее мы также писали: Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

Фото: Кадры из серии фильмов «Сумерки»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
