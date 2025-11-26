«Обезьяна на судне страшнее...»: только фанаты «Полосатого рейса» ответят на 9 вопросов о фильме (тест)

Меню
26 ноября 2025 12:19
Викторина ко дню рождения исполнительницы главной роли – Маргариты Назаровой.

Наш новый тест посвящен одному из самых любимых советских фильмов у россиян – комедии «Полосатый рейс». И это неспроста, ведь 26 ноября – день рождения актрисы и цирковой артистки Маргариты Назаровой, сыгравшей главную роль в этой ленте.

Именно ее героиня, смелая и очаровательная дрессировщица Марианна, становится центром притяжения и для экипажа судна, и для его полосатых «пассажиров». Ее обаяние, энергия и бесстрашие сделали образ по-настоящему культовым.

Так что сегодня мы можем не только проверить свою память, но и почтить светлую память Маргариты Назаровой. Вспомнив забавные перипетии «Полосатого рейса», мы отдаем дань уважения ее таланту и вкладу в советский кинематограф, который продолжает радовать уже несколько поколений зрителей.

Итак, хватит ли у вас смелости заглянуть в клетку к самым обаятельным хищникам советского кино? Пришло время освежить в памяти детали этого солнечного, музыкального и невероятно смешного фильма. Удачи!

Фото: Кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
