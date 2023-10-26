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Киноафиша Статьи Обезумевшая от одиночества Бузова снова «сошлась» с Давой: парочку заметили в другой стране

Обезумевшая от одиночества Бузова снова «сошлась» с Давой: парочку заметили в другой стране

26 октября 2023 11:27
Обезумевшая от одиночества Бузова снова «сошлась» с Давой: парочку заметили в другой стране

Певица готова на все, лишь бы не остаться старой девой.

Новость об очередном прибавлении в семье бывшего мужа Дмитрия Тарасова, видимо, ранила Ольгу Бузову гораздо сильнее, чем она готова была признать. Иначе как объяснить тот факт, что она снова вернулась к Давиду Манукяну, которого (помнят пресса и фанаты) на всю страну обвиняла и в оскорблениях, и в избиениях, и в неподобающем королевскому высочеству отношении.

Дава и Бузова не просто воссоединились, но и улетели вместе в Китай. Правда, в итоге оказалось, что не в романтическое путешествие, а на съемки нового шоу «Сокровища императора». И не вдвоем, а в компании Филиппа Киркорова.

Однако всем известно, что самые яркие романы всегда служебные. Да и в одну реку дважды, а то и трижды звезде входить не впервой. Вспомним, сколько раз Бузова возвращалась к Роману Третьякову, когда была на проекте «Дом-2». Так что поклонники замерли в надежде выдать наконец-то свою любимицу замуж. Хотя бы за Манукяна.

Фото: соцсети
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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