«Обезумел от голода»: актер из «Гарри Поттера» приехал сниматься к Балабанову, а оказался в «настоящем плену»

Если вы думаете, что мистер Грейнджер из «Гарри Поттера» — занудный стоматолог, то вы не видели, через что прошёл Иэн Келли на съёмках у Алексея Балабанова. Будущий отец Гермионы согласился на роль английского пленника в «Войне», считая, что посмотрит на Кавказ и снимется в легком кино. Из России артист уезжал с ощущением, что побывал в реальном плену.

Слишком реалистичные съемки

Балабанов, известный своей «достоверностью», начал со вступительного акта: усадил актёров в гостиничном номере в Нальчике и показал им реальные видеоархивы с пленниками. Келли позже признавался, что эти образы преследовали его годами, а режиссёра он за глаза называл «жестоким зверем». Это было только вступление.

Дальше — хуже. Съёмки проходили не в павильоне, как бы то сделали англичане, а в настоящей сырой яме, вырытой для пленных. Актёров гоняли по бурным горным рекам на плотах, заставляя отстреливаться. Холостыми, но для Келли, не знающего русский, все стало походить на реальные боевые действия.

Шок 24/7

Когда Алексей Чадов попытался отказаться от смертельно опасного трюка, Балабанов пригрозил ему увольнением, а у иностранца округлились зрачки от удивления. Но главным шоком для британца, воспитанного на иных стандартах безопасности, стала сцена с Ингеборгой Дапкунайте, которую заставили плавать голой в ледяном потоке. Келли счёл это откровенно оскорбительным.

Всё это время он ныл и жаловался, хотя плавать заставили не его, а Дапкунайте, выполняя роль переводчика и психолога, терпеливо объясняла: «Русские всегда так работают. У русских такая практика». Балабанов же лишь подтрунивал, называя актёра «западником» и «капиталистом».

Парадокс в том, что эта пытка реализмом пошла фильму на пользу. Панический страх и растерянность Келли перед происходящим были настолько подлинными, что идеально легли в образ его вечно недовольного и трусливого персонажа. Он не играл — он действительно пытался выжить и это видно в кадре.

«Я чуть с ума не сошел, буквально не ел неделями, чтобы сыграть этого заложника, — для меня это было частью работы. Я буквально обезумел от голода, живя только на кофе и водке», — признавался позднее британец.

Выдержав это испытание, Келли с гордостью рассказывал на родине, будто побывал на настоящей войне. А спустя несколько лет, уже будучи звездой «Гарри Поттера», он вернулся в Россию, чтобы сняться в «Адмирале». Видимо, балабановский опыт оказался тем самым «огнём», закаляющим сталь — или, по крайней мере, голливудскую карьеру британского джентльмена.

