Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Обезумел от голода»: актер из «Гарри Поттера» приехал сниматься к Балабанову, а оказался в «настоящем плену»

«Обезумел от голода»: актер из «Гарри Поттера» приехал сниматься к Балабанову, а оказался в «настоящем плену»

3 декабря 2025 15:13
«Обезумел от голода»: актер из «Гарри Поттера» приехал сниматься к Балабанову, а оказался в «настоящем плену»

Артист недоедал, смотрел кошмарные видео и медленно сходил с ума.

Если вы думаете, что мистер Грейнджер из «Гарри Поттера» — занудный стоматолог, то вы не видели, через что прошёл Иэн Келли на съёмках у Алексея Балабанова. Будущий отец Гермионы согласился на роль английского пленника в «Войне», считая, что посмотрит на Кавказ и снимется в легком кино. Из России артист уезжал с ощущением, что побывал в реальном плену.

«Обезумел от голода»: актер из «Гарри Поттера» приехал сниматься к Балабанову, а оказался в «настоящем плену»

Слишком реалистичные съемки

Балабанов, известный своей «достоверностью», начал со вступительного акта: усадил актёров в гостиничном номере в Нальчике и показал им реальные видеоархивы с пленниками. Келли позже признавался, что эти образы преследовали его годами, а режиссёра он за глаза называл «жестоким зверем». Это было только вступление.

Дальше — хуже. Съёмки проходили не в павильоне, как бы то сделали англичане, а в настоящей сырой яме, вырытой для пленных. Актёров гоняли по бурным горным рекам на плотах, заставляя отстреливаться. Холостыми, но для Келли, не знающего русский, все стало походить на реальные боевые действия.

«Обезумел от голода»: актер из «Гарри Поттера» приехал сниматься к Балабанову, а оказался в «настоящем плену»

Шок 24/7

Когда Алексей Чадов попытался отказаться от смертельно опасного трюка, Балабанов пригрозил ему увольнением, а у иностранца округлились зрачки от удивления. Но главным шоком для британца, воспитанного на иных стандартах безопасности, стала сцена с Ингеборгой Дапкунайте, которую заставили плавать голой в ледяном потоке. Келли счёл это откровенно оскорбительным.

Всё это время он ныл и жаловался, хотя плавать заставили не его, а Дапкунайте, выполняя роль переводчика и психолога, терпеливо объясняла: «Русские всегда так работают. У русских такая практика». Балабанов же лишь подтрунивал, называя актёра «западником» и «капиталистом».

Парадокс в том, что эта пытка реализмом пошла фильму на пользу. Панический страх и растерянность Келли перед происходящим были настолько подлинными, что идеально легли в образ его вечно недовольного и трусливого персонажа. Он не играл — он действительно пытался выжить и это видно в кадре.

«Обезумел от голода»: актер из «Гарри Поттера» приехал сниматься к Балабанову, а оказался в «настоящем плену»

«Я чуть с ума не сошел, буквально не ел неделями, чтобы сыграть этого заложника, — для меня это было частью работы. Я буквально обезумел от голода, живя только на кофе и водке», — признавался позднее британец.

Выдержав это испытание, Келли с гордостью рассказывал на родине, будто побывал на настоящей войне. А спустя несколько лет, уже будучи звездой «Гарри Поттера», он вернулся в Россию, чтобы сняться в «Адмирале». Видимо, балабановский опыт оказался тем самым «огнём», закаляющим сталь — или, по крайней мере, голливудскую карьеру британского джентльмена.

Музыка финская, прописка русская: залпом посмотрел «Тоннель» с Боярской – ничего не ждал, но получил сканди-нуар, за который не стыдно.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Война» (2002)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Читать дальше 8 декабря 2025
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной» «Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной» Читать дальше 12 декабря 2025
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп Читать дальше 12 декабря 2025
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет Читать дальше 12 декабря 2025
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип «Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип Читать дальше 12 декабря 2025
Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году Читать дальше 12 декабря 2025
«Вынесло в 60-е за одну серию»: фильм с Безруковым про Высоцкого стал всероссийским хитом – но сериал про барда пропустили многие «Вынесло в 60-е за одну серию»: фильм с Безруковым про Высоцкого стал всероссийским хитом – но сериал про барда пропустили многие Читать дальше 12 декабря 2025
Губки бантиком, бровки... сбриты: как красавец Том Реддл превратился в змееподобного Волан-де-Морта Губки бантиком, бровки... сбриты: как красавец Том Реддл превратился в змееподобного Волан-де-Морта Читать дальше 11 декабря 2025
«Сказка для тех, кого уже тошнит от сказок»: с удовольствием сходил на «Волчка», и претензия лишь одна – помешает фильму собрать миллиард «Сказка для тех, кого уже тошнит от сказок»: с удовольствием сходил на «Волчка», и претензия лишь одна – помешает фильму собрать миллиард Читать дальше 11 декабря 2025
Стивен Кинг запретил Голливуду экранизировать этот роман: в России и Эстонии «забили», и столкнулись с проблемами Стивен Кинг запретил Голливуду экранизировать этот роман: в России и Эстонии «забили», и столкнулись с проблемами Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше