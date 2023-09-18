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Киноафиша Статьи Обездвиженная вдова Танича сделала признание об изменах: произошло прямо на ее кровати

Обездвиженная вдова Танича сделала признание об изменах: произошло прямо на ее кровати

18 сентября 2023 19:30
Обездвиженная вдова Танича сделала признание об изменах: произошло прямо на ее кровати

Признание женщины шокировало общественность.

Михаил Танич был одним из самых известных российских поэтов-песенников. Автор композиций «На дальней станции сойду», «Ну что тебе сказать про Сахалин?», «Территория любви», «Узелки» и «Черный кот» ушел из жизни в 2008 году, оставив вдовой свою любимую супругу Лидию Козлову.

Избранница поэта впервые увидела будущего мужа во сне. Встретив его вживую, она поняла, что перед ней тот самый. Самому Таничу знакомство с супругой напророчила гадалка. Прикованная к постели Козлова уверена, что муж не посвящал ей песни, но одарял любовью всю жизнь.

Пожилая женщина вспоминает, как незадолго до своей смерти супруг попросил ее прилечь рядом в кровати и произнес невероятно трогательные слова.

«Мы лежим, молчим. Вдруг он сказал: „Ты даже не знаешь, каким верным мужем я тебе был“», — поведала вдова программе «Сегодня вечером».

Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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