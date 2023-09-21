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Обессиленная от горя, бледнее мела: как Пахмутова выглядела на похоронах Добронравова

21 сентября 2023 09:55
Обессиленная от горя, бледнее мела: как Пахмутова выглядела на похоронах Добронравова

Автор песен нашла в себе силы сказать народу всего одну фразу.

Вчера в столице простились с легендарным поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Мэтр внес весомый вклад в отечественную культуру. На траурную церемонию приехали тысячи благодарных слушателей, которым только и оставалось сказать: «Ушла эпоха». Многочисленные коллеги и почитатели принесли свои соболезнования вдове поэта Александре Пахмутовой. Для композитора смерть мужа стала огромным ударом.

Несколько дней пенсионерка не выходила из дома, опасаясь встречи с журналистами и папарацци, но сделала исключение ради того, чтобы проводить любимого в последний путь. Поклонники опасались, как бы бедняжка не ушла вслед за мужем.

Александра Пахмутова казалась невероятно бледной, а ее лицо выглядело заплаканным. Облаченную в черное пожилую женщину вели под руки, чтобы она не упала. Композитор вымолвила лишь одну фразу:

«Спасибо что вы пришли, спасибо».

После чего покинула гражданскую панихиду.

Обессиленная от горя, бледнее мела: как Пахмутова выглядела на похоронах Добронравова
Фото: Legion-Media, кадр из видео "В Москве простились с Николаем Добронравовым" (2023)
Алла Новикова
Алла Новикова
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