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Киноафиша Статьи Обескураживающе честно: как вблизи без слоя грима выглядит 49-летняя Голубкина

Обескураживающе честно: как вблизи без слоя грима выглядит 49-летняя Голубкина

5 ноября 2022 15:45
Обескураживающе честно: как вблизи без слоя грима выглядит 49-летняя Голубкина

Не стесняется себя.

В молодости Мария Голубкина была одной из первых красавиц российского кино. Но годы идут – и сейчас 49-летняя актриса уже не та юная красавица. Но надо отдать должное Голубкиной за то, что она не стесняется возрастных изменений и не прибегает к услугам пластических хирургов – фанаты ценят в ней естественность и актерский талант.

Мария Голубкина часто выкладывает в соцсети фото и видео без макияжа и находит поддержку у подписчиков.

«Супер!», «Хороша», «Как здорово, когда есть природное обаяние и индивидуальность – и мазилки не нужны».

При этом многие отмечают, что с годами сходство между актрисой и ее приемным отцом Андреем Мироновым стало более явным:

«Маша! Как вы стали похожи на своего отца, Андрея Миронова».

Обескураживающе честно: как вблизи без слоя грима выглядит 49-летняя Голубкина
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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