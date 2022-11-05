Обескураживающе честно: как вблизи без слоя грима выглядит 49-летняя Голубкина

В молодости Мария Голубкина была одной из первых красавиц российского кино. Но годы идут – и сейчас 49-летняя актриса уже не та юная красавица. Но надо отдать должное Голубкиной за то, что она не стесняется возрастных изменений и не прибегает к услугам пластических хирургов – фанаты ценят в ней естественность и актерский талант.

Мария Голубкина часто выкладывает в соцсети фото и видео без макияжа и находит поддержку у подписчиков.

«Супер!», «Хороша», «Как здорово, когда есть природное обаяние и индивидуальность – и мазилки не нужны».

При этом многие отмечают, что с годами сходство между актрисой и ее приемным отцом Андреем Мироновым стало более явным: