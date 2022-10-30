Обескураживающе честно: как без макияжа выглядит некогда самая красивая девочка в мире

Ей есть, что показать.

В детстве француженку Тилан Блондо называли самой красивой девочкой в мире. Модельную карьеру Тилан начала в 4 года и успела побывать лицом таких брендов, как Lacoste, Hugo Boss, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear и многих других.

Сегодня девушке 21 год – и она одна из наиболее высокооплачиваемых моделей мира. За соцсетями красотки следят более 6 миллионов поклонников, которых она часто радует естественными фото с минимум макияжа.

«Красавица», «Естественная и потрясающая», «Очень горяча», «Тилан — этот тот тип девушки, которой не нужны фильтры», – написали подписчики под одним из таких снимков.

Впрочем, нашлись и те, кто считает внешность Тилан Блондо самой обычной: