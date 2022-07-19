«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду

Правозащитник Александр Добровинский осудил Любовь Успенскую за попытки скрыть жалобу в ветеринарную службу. Как он уверен, артистка составила обращение вместе со своими юристами.

Не так давно исполнительница оказалась в эпицентре скандала, когда напала на соседскую собаку. После этого Успенская якобы решила направить специальную жалобу на пса в ветеринарную службу. Но позже ее представитель Елена Сенина опровергла эту информацию. Как уверен Добровинский, на самом деле именно Сенина писала заявление за Успенскую и теперь пытается скрыть это.

«Так как это обернулось не в их пользу, ей надо замести следы, поэтому она говорит, что она не в курсе», — цитирует слова правозащитника Telegram-канал «Звездач ».

Также собеседник портала отметил, что считает Успенскую безграмотным человеком. По его словам, певица никогда бы не смогла справиться с документами, поэтому Сенина и пришла ей на помощь.