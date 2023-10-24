Оберегают высшие силы: женщины с этими именами под надежной защитой

«Как будто под счастливой звездой родилась», - такие слова часто можно услышать в адрес героинь сегодняшней статьи. Все дело в том, что им постоянно везет - даже в самых незначительных мелочах. Вот только причина кроется не в звездах, а в энергетике имени. Вот как следует называть девочек, чтобы фортуна всегда была на их стороне.

Александра

Женщина, нареченная этим именем, на своем жизненном пути нередко сталкивается с серьезными проблемами. Возникает впечатление, что судьба то и дело испытывает Александру на прочность, подкидывая ей все новые и новые испытания. Но каким-то удивительным образом, когда надежды почти не остается, случайность помогает Саше справиться с трудностями.

Обладательница имени уверена, что находится под защитой высших сил.

Действительно, объяснить иначе таинственные совпадения, с которыми ей приходится сталкиваться, попросту невозможно. Александра благодарна мирозданию за возможности, которые оно посылает ей, и старается выразить свою признательность, совершая добрые поступки.

Виктория

Разве у девушки, чье имя переводится как «победа», могут быть плохи дела? Вика - невероятно позитивная и открытая личность, даже в сложные времена своей жизни она старается находить радости в мелочах. От нее не услышишь ни слова жалобы, напротив, она находит в себе ресурсы поддерживать окружающих, поднимает им настроение комплиментами и добрыми словами.

Возможно, именно этот свет, который излучает Виктория, притягивает к ней ответное добро.

Обладательница имени нередко замечает, что, стоит ей совершить какой-нибудь благородный поступок, как судьба тут же приносит ей что-то хорошее. Разумеется, Вике приятно, что она находится на хорошем счету у высших сил.

Варвара

Обладательнице этого имени везет на людей. На протяжении своей жизни Варвара знакомится с большим количеством народу, и как-то так получается, что все эти знакомства впоследствии играют большую роль. В сложной ситуации ей всегда есть к кому обратиться за помощью. Если Варя опубликует в соцсетях пост о том, что ей нужна помощь в том или ином вопросе, откликнется десяток человек.

Варвара очень ценит своих друзей и знакомых, готовых горой встать на ее защиту.

Она и сама в любую минуту с радостью откликнется на призыв о помощи. То, что у нее есть так много единомышленников, Варя считает настоящим благословением. Ведь эти люди помогают ей даже в самых сложных ситуациях, жертвуют своим временем и силами, чтобы поддержать.