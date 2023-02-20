Оберегают высшие силы: эти три знака Зодиака невозможно проклясть

С давних пор считается, что если попасться негативно настроенному человеку под горячую руку, можно получить неприятный сюрприз в виде сглаза или порчи. И хорошо, если они проявятся в виде череды мелких неудач - в некоторых случаях последствия могут быть намного тяжелее. По словам астрологов, надежно защищены от любых опасных воздействий лишь представители трех знаков зодиака. Они обладают настолько мощным энергетическим полем, что никакие проклятия им не страшны.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, обладают редкой по силе энергетикой. Те, кому довелось близко знать хотя бы одного представителя этого знака, могут себе представить, насколько твердым характером он обладает. Дева твердо стоит на земле, обладает такими качествами, как решительность и целеустремленность.

Вселенная особенно благосклонна к этому земному знаку.

По словам астрологов, мироздание заботится о том, чтобы мечты Девы сбывались. А еще защищает их негативного воздействия, завистников и клеветников. У того, кто попытается сглазить этот знак, ничего не получится, а недобрые пожелания вернутся бумерангом.

Скорпион

Пожалуй, самой мощной энергетикой в гороскопе обладает Скорпион. Знак, известный своей репутацией “темного властелина”, умеет воздействовать на окружающих. Он добивается своего любыми способами - манипуляциями, уговорами, может пустить в ход свое очарование. Результат один - окружающие пляшут под его дудку.

Скорпион может не опасаться сглаза или порчи.

Со своими экстрасенсорными способностями он скорее уж сам кого-нибудь проклянет до седьмого колена, чем сам станет жертвой чужих посягательств. Переходить дорогу Скорпиону опасно - он либо отомстит, либо отсыпет минусов в карму. В любом случае, обидчик горько пожалеет о своем поступке.

Стрелец

Уроженцы огненного знака могут защитить от дурного глаза не только самих себя, но и своих близких. Если в семье есть хоть один Стрелец, это означает, что все в доме прочно защищены от негативного влияния. Этот знак выступает как талисман, оберег, способный принести своим любимым людям благополучие и процветание.

Стрельцы обладают сильным характером, который помогает им выходить победителем из любого сражения.

А целеустремленность и амбициозность - достигать любых вершин. С таким мощным энергетическим полем, как у представителей этого знака, можно не бояться ни завистников, ни клеветников.