Объединил не только Прилучный: что на самом деле связывает Карпович с Муцениеце

Недавно женившийся Павел Прилучный вскоре после свадьбы позволил себе ряд высказываний о личной жизни. Скрытный актер честно рассказал, что за время брака и скандального развода с Агатой Муцениеце успел поседеть и перенести сердечный приступ. А заявления актрисы о насилии в семье он и вовсе опроверг. Актер признался, что из депрессии его вытащила Мирослава Карпович и стала ему настоящим другом. Об их возможном романе он откровенничать не стал.

Бывшие пассии Прилучного тоже не стали отмалчиваться, но ограничились лишь путаными рассуждениями. Например, Мирослава заявила, что испытывает душевную боль и берет паузу от виртуальной жизни в Сети. А Агата объяснила подписчикам, что в следующих отношениях для нее будет приоритетом честность и искренние чувства, а не «картинка в соцсетях».

Как заметила блогер Лена Миро, Карпович с Муцениеце связывает не только Прилучный, но и привычка говорить полунамеками, смысл которых сложно понять.