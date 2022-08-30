Обе нестареющие «ведьмы»: в Сеть попало фото дочери Андреевой, которую та родила в 16 лет

Телеведущая Екатерина Андреева довольно рано стала матерью. Свою дочь Наталью она родила в первом браке с Андреем Назаровым.

Сегодня звездной наследнице уже 40 лет. Она стала точной копией ведущей новостей, внешность которой то и дело обсуждается в СМИ. Андрееву даже прозвали «нестареющей ведьмой», поскольку с годами она совершенно не меняется. Недавно в Сеть попало фото дочери знаменитости, и интернет-пользователи поняли, что та унаследовала потрясающую генетику своей матери.

В кадре родственницы больше похожи на сестер или подруг, что немало удивило поклонников телеведущей. Кроме привлекательной внешности мать и дочь объединяют одни увлечения: обе любят много путешествовать и активно занимаются спортом.

Отметим, что Наталья не пошла по стопам родительницы и решила связать свою жизнь с экономикой. Она поступила в МГИМО на факультет финансов и права, который окончила с красным дипломом.