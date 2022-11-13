Обделили обычных женщин неспроста: почему все модели высокие и худые

Не секрет, что в качестве моделей модные дома и фотографы берут девушек только определенной комплекции и параметров: абсолютное большинство из них высокие и худые. Ответ на вопрос, почему так происходит, лежит на поверхности.

Дизайнеры, скауты и модельеры свято уверены в том, что внешность девушек — это прежде всего товар. А любой товар, как известно, должен хорошо продаваться — таковы законы бизнеса. Поэтому и платья, которые создаются для демонстрации будущими моделями в Америке и Европе, рассчитаны на вполне определенный стандартный типаж: рост выше 175-180 сантиметров и объем бедер не больше 90 см.

Если же кому-то из моделей и удается выделиться из этого ряда своим небольшим ростом (как, например, Кейт Мосс или Летиции Касте) либо размером plus size (Эшли Грэм, Тара Линн, Искра Лоуренс и другие), то это означает только одно: в девушке разглядели какую-то яркую деталь, «изюминку». Поэтому всех цепляет именно она, а не объемы ее фигуры или рост.