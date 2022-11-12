Обаятельный мулат с улыбкой отца: вы не поверите, как сейчас выглядит внебрачный сын Евдокимова

Артист и политик Михаил Евдокимов не был примерным семьянином. Евдокимов женился на своей ровеснице Галине, подарившей ему дочь Анну, однако звездный муж не был верен своей законной супруге.

Михаил Евдокимов завел двух детей на стороне. Дочь Анастасию от Надежды Жарковой и сына Даниила от красавицы-мулатки Инны Беловой.

Даниилу Белову уже 18 лет.

Парень совсем не знает отца, ведь Евдокимов погиб, когда мальчику был годик. Семья Михаила Евдокимова долго не признавала нового родственника, однако все подтвердил тест ДНК.

Инна Белова вышла замуж и родила второго сына, а ее старший Даниил учился в кадетском корпусе. Молодой человек, так похожий на Евдокимова, признается, что чтит память своего отца и часто смотрит его старые выступления.