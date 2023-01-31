Обаятельного мальчика из «Девчат» больше нет: что стало с Алексеем Крыченковым

Алексей Крыченков стал известен советскому зрителю по ролям во множестве фильмов, ставших классикой советского кино. Первой и самой заметной для него ролью стал образ добродушного Алеши Великанова, который покорил зрителей своей харизмой и обаянием.

После картины Юрия Чулюкина артиста заметили режиссеры и начали предлагать ему новые и новые фильмы. При этом Крыченкову удалось не стать заложником одного амплуа. В проектах он показывал все грани своего таланта, а одной из самых главных ролей для него стал Нестор Махно в телефильме «Хождение по мукам».

Со временем артист все реже и реже появлялся на съемочной площадке и на театральной сцене. И в середине 2010-х он окончательно ушел на пенсию. Сегодня Крыченков ведет затворнический образ жизни и не появляется на публике, скрываясь от глаз посторонних. Последний раз его видели в 2014 году в трагикомедии «Охота жить», и, как отмечали поклонники, артист уже совсем не похож на своего знаменитого Алешу Великанова.