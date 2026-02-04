Обаятельная Хюррем или хитрая Махидевран? Узнайте, кто вы из «Великолепного века» по знаку зодиака

Проверим, с кем из героев у вас похожи характеры.

Погрузиться в роскошь и интриги османского двора хоть раз мечтал каждый зритель «Великолепного века». Но задумывались ли вы, кем бы вы были в этой игре престолов по-восточному?

Блистательной и расчётливой Хюррем, борющейся за свою любовь и власть? Или, может, непоколебимой Махидевран, для которой честь и традиции важнее всего?

А возможно, ваша стихия – это не гаремные хитросплетения, а большая политика. Тогда ваше место рядом с султаном Сулейманом или его верным визирем Ибрагимом-пашой.

Сериал подарил нам целую вселенную ярких характеров – от мудрых правительниц до коварных интриганов. А этот мини-тест поможет заглянуть вглубь своего характера через призму самой роскошной эпохи.

Узнайте, чью судьбу и чьи решения вы повторили бы в стенах Топкапы.