Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы

26 сентября 2025 18:07
И не грустите, если окажетесь Пандой.

В аниме «Магическая битва» у каждого героя свой темперамент: кто-то вечно прикалывается и вносит хаос, другой готов ринуться в драку ради справедливости, третий сидит молча в углу, но внезапно оказывается центром внимания, а четвертый вообще не человек, а Панда — и этим все сказано.

Но ведь самое интересное всегда — узнать, на кого похож именно ты.

Для этого мы собрали шуточный тест, в котором нет ни малейшего спойлера к сюжету. Тут вас ждут простые бытовые вопросы: как вы реагируете на опоздание, что закажете в кафе, каким образом справляетесь с критикой.

Все до банальности жизненно, но именно такие мелочи и выдают характер.

Каждый ответ приносит баллы — и шаг за шагом складывается портрет вашей личности. Легкий шутник с бездонной харизмой, энергичный задира с добрым сердцем, тихоня, чье молчание громче слов, или тот самый уютный медведь-боец, которого обожают все?

Тут не нужны заклинания и экзорцизм — только честность в ответах и чуть-чуть самоиронии. Так что выбирайте варианты без оглядки и посмотрите, какой персонаж «Магической битвы» отражает вас лучше всего.

Ранее мы писали: До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Алексей Плеткин
