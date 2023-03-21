Обаяние чувствуется даже через фото: как выглядела мама Аверина в молодости
Артист отдает дань памяти родительнице.
Смерть мамы стала для Максима Аверина подлинной трагедией, от которой он не может оправиться до сих пор. Главный теледоктор страны признавался журналистам, что не сойти с ума от боли ему помогла необходимость каждый день выходить на сцену в театре.
Галины Викторовны не стало в 2017-м, но звезда «Глухаря» верит, что она по-прежнему присутствует в его жизни. Артист выкладывает ностальгические фото. На одном из них его мама запечатлена совсем юной — с бантами и в школьной форме.
Очаровательная улыбка, по мнению подписчиков, роднит женщину со знаменитостью. «Мама ваша просто красавица! Я уверена, что все ваши самые добрые и искренние качества именно от нее!», «Очень похожи! Поэтому вы счастливый и успешный!» — сделали вывод поклонники Аверина. Комментаторы также пытались приободрить актера. «Ваша мама оберегает вас. Она стала вашим ангелом-хранителем. И очень вами гордится», — писали в Сети.