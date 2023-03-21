Обаяние чувствуется даже через фото: как выглядела мама Аверина в молодости

Смерть мамы стала для Максима Аверина подлинной трагедией, от которой он не может оправиться до сих пор. Главный теледоктор страны признавался журналистам, что не сойти с ума от боли ему помогла необходимость каждый день выходить на сцену в театре.

Галины Викторовны не стало в 2017-м, но звезда «Глухаря» верит, что она по-прежнему присутствует в его жизни. Артист выкладывает ностальгические фото. На одном из них его мама запечатлена совсем юной — с бантами и в школьной форме.

Очаровательная улыбка, по мнению подписчиков, роднит женщину со знаменитостью. «Мама ваша просто красавица! Я уверена, что все ваши самые добрые и искренние качества именно от нее!», «Очень похожи! Поэтому вы счастливый и успешный!» — сделали вывод поклонники Аверина. Комментаторы также пытались приободрить актера. «Ваша мама оберегает вас. Она стала вашим ангелом-хранителем. И очень вами гордится», — писали в Сети.