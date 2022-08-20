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Об ужасе бытия старой девой? Каким планировали продолжение «Снежной королевы»

20 августа 2022 21:00
Об ужасе бытия старой девой? Каким планировали продолжение «Снежной королевы»

Главная героиня должна была стать злодейкой.

«Снежная королева» хорошо показала себя как в советском, так и в зарубежном прокате, а потому неудивительно, что в какой-то момент фильму хотели подарить продолжение.

Эта идея пришла в голову Александру Абдулову: в интервью журналистам он делился, что хочет снять вторую часть сказки на Камчатке из-за ее живописных видов с вулканами и гейзерами. Чтобы выбрать подходящие локации актер вместе с Еленой Прокловой, исполнившей роль Герды, вместе летали на полуостров.

В продолжении зрители вновь должны были встретиться с главной героиней, но теперь уже в роли злодейки. По задумке, Герда, которая за прошедшие годы так и не обрела любовь, должна была сама стать Снежной королевой.

Других подробностей о планируемом фильме узнать не удалось: Абдулов ушел из жизни, так и не успев претворить задуманное в жизнь. Остались лишь вопросы: почему он хотел сделать Герду антагонисткой, почему она так и не встретила своего избранника, и кто должен был ее победить.

Фото: Кадр из фильма
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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