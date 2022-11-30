Об унижении Хюррем-султан в гареме зрители даже не догадывались: правда ужаснет
Статус жены падишаха ей ничего не гарантировал.
Участь Хюррем из «Великолепного века» язык не поворачивается назвать завидной. Несмотря на то, что она являлась женой падишаха, высокий статус не давал ей ровным счетом ничего: женщине приходилось терпеть оскорбления и побои.
В сериале Роксолана, прибывая во дворец Топкапы, сразу показывает свой характер. Она была одержима идеей мести за то, что потеряла свою семью и кров во время набегов татар. Однако после знакомства с Сулейманом она почти сразу влюбилась в него, что изменило ее планы. Теперь Роксолана захотела стать его единственной женщиной. К счастью, ее чувства оказались взаимными.
Но у такой жизни была и обратная сторона. За то, что Хюррем имела огромное влияние на супруга, другие женщины ее возненавидели. Когда девушка забеременела, ее едва не убила Михидевран. Она обвинила конкурентку в своем выкидыше и набросилась на Хюррем с кулаками.
Однажды та же Махидевран чуть не отравила соперницу, подговорив служанку подсыпать ей яд. Позднее Хюррем пытались поджечь во время пожара в гареме, который устроила валиде.
И сам Сулейман не жалел возлюбленную. Он частенько напоминал ей, что она прибыла сюда как рабыня, и пусть знает свое место. А еще он неоднократно отправлял Хюррем в ссылку даже за те грехи, которых она не совершала.
Вот такой была горькая судьба «любимой жены» султана.