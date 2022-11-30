Об унижении Хюррем-султан в гареме зрители даже не догадывались: правда ужаснет

Участь Хюррем из «Великолепного века» язык не поворачивается назвать завидной. Несмотря на то, что она являлась женой падишаха, высокий статус не давал ей ровным счетом ничего: женщине приходилось терпеть оскорбления и побои.

В сериале Роксолана, прибывая во дворец Топкапы, сразу показывает свой характер. Она была одержима идеей мести за то, что потеряла свою семью и кров во время набегов татар. Однако после знакомства с Сулейманом она почти сразу влюбилась в него, что изменило ее планы. Теперь Роксолана захотела стать его единственной женщиной. К счастью, ее чувства оказались взаимными.

Но у такой жизни была и обратная сторона. За то, что Хюррем имела огромное влияние на супруга, другие женщины ее возненавидели. Когда девушка забеременела, ее едва не убила Михидевран. Она обвинила конкурентку в своем выкидыше и набросилась на Хюррем с кулаками.

Однажды та же Махидевран чуть не отравила соперницу, подговорив служанку подсыпать ей яд. Позднее Хюррем пытались поджечь во время пожара в гареме, который устроила валиде.

И сам Сулейман не жалел возлюбленную. Он частенько напоминал ей, что она прибыла сюда как рабыня, и пусть знает свое место. А еще он неоднократно отправлял Хюррем в ссылку даже за те грехи, которых она не совершала.

Вот такой была горькая судьба «любимой жены» султана.