Об уникальной военной драме с Пускепалисом зря не трубят на каждом углу: рейтинг 8+, похож на шедевр Нолана (но мрачнее в разы)

О Сергее Пускепалисе обычно вспоминают в первую очередь по пронзительным «Простым вещам», ледяной тишине арктической станции в «Как я провел этим летом», мощному «Метро» и фронтовому «Крику совы». Он умел играть сдержанных, упрямых, сломленных людей, и удивительнее, что об одной из его самых сильных работ почти не говорят.

Речь о 12-серийной военной драме «Жизнь и судьба» режиссера Сергея Урсуляка. На «Кинопоиске» – всего 16 отзывов и ни единого отрицательного, но оценок меньше 25 тысяч – для проекта такого масштаба и качества цифра поразительно скромная.

И это при номинации на «Эмми» в 2013 году!

Пускепалис сыграл капитана Грекова – командира дома в Сталинграде (прототипом стал Дом Павлова). Его героя, рассказывал сам актер, долго «прессовала действительность», и он находил в персонаже «нечто от Сеньки Разина».

Сам сериал, к слову, отдаленно перекликается с Оппенгеймер Кристофер Нолан – темой ученого и атомной бомбы. Но если у Нолана – интеллектуальный байопик о гении, то здесь атомная линия лишь часть огромной, беспощадной панорамы войны.

«Жизнь и судьба» куда мрачнее: без стилизации, без героического ореола, с лагерями, репрессиями, Холокостом и фронтовой грязью.

Это не эффектный триллер, а тяжелая эпопея о цене истории. И, возможно, один из лучших отечественных военных сериалов последних десятилетий – о котором, кажется, слышало преступно мало людей.