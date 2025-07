О фильме «Унесенные ветром» слышали почти все: но немногие знают, почему лента так называется — причина понятна образованным англичанам

Роман Маргарет Митчелл, признанный классикой американской литературы XX века, мог называться совсем иначе. Ещё до публикации писательница дала ему рабочее название «Завтра уже будет другой день» (Tomorrow is Another Day) — именно так звучит одна из финальных реплик Скарлетт О’Хара.

Эта фраза казалась символом упорства и надежды, с которой главная героиня смотрела в будущее после крушения любви, страны и уклада жизни. Но издательство сочло название слишком безликим: оказалось, в то же время готовилось сразу несколько книг с похожими заголовками, где фигурировало слово «завтра».

Пришлось срочно искать альтернативу. И тогда Митчелл вспомнила стихотворение «Non sum qualis eram bonae sub regno Cynarae» английского поэта декаданса Эрнеста Доусона. В одной из строк говорилось:

«Пусть многое забыл, и ветер вдаль унёс роз аромат, швырнув его в толпу...»

Эта строчка потрясла Митчелл своей горечью утраты и чувством необратимого ухода прошлого. И хотя в стихотворении Доусона речь идёт о страсти, угасающей в памяти, в контексте романа, а позже и фильма «Унесённые ветром» фраза обрела новый, более масштабный смысл.

Ветер здесь — не только поэтический образ, но и символ исторического урагана, сметающего цивилизацию американского Юга, его гнетущую патриархальность, рабовладельческое общество, романтизированные образы «джентльменов и дам».

Всё, что было для героев незыблемым — родные дома, богатство, уклад жизни, — исчезло. Их унесло бурей войны, революции и личных драм. Название стало метафорой не только о гибели мира, но и о борьбе за выживание во времена перемен.

Интересно, что и само выражение Gone with the wind благодаря роману стало устойчивым словосочетанием, появилось в других книгах, фильмах, статьях и даже политической риторике. Оно используется, когда нужно обозначить нечто утраченно-безвозвратное, исчезнувшее вместе с эпохой или мечтой.

Мало кто знает о продолжении «Унесенных ветром»: вот что ждало Скарлетт и Батлера.