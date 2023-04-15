Об отце слышать не желают: почему сыновья отреклись от Юрия Стоянова (фото)

Вот уже долгие годы Юрий Стоянов продолжает оставаться одним из самых известных российских юмористов. Однако в его семейной жизнь не все так идеально, как кажется на первый взгляд.

Сыновья комика давно отказались с ним общаться. И виной всему стала любовная интрижка артиста. Когда он состоял в браке со своей первой женой, на его пути появилась Марина Венская. Ради этой девушки он покинул свою супругу и наследников. Николай и Алексей Стояновы встали на сторону матери и отреклись от отца.

Оба брата уже выросли, но Юрия Николаевича так и не простили. Они смогли устроить свою личную жизнь и добились значимых успехов в карьере. Старший сын популярного комика стал предпринимателем и периодически выступает на международных конференциях. А младший наследник знаменитости работает в туристической компании, которая организует походы в горы.