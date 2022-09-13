Об отце не вспоминает: как сейчас живет американская дочь Савелия Крамарова

В свое время Савелий Крамаров был популярным советским актером, но его карьера на родине потерпела крах. После одной из публикаций в прессе, где артиста распекли за то, что он выставляет граждан страны в невыгодном свете, играя исключительно «дурачков», знаменитость перестали приглашать в кино.

Тогда Крамаров решился на эмиграцию в США, где ему удалось стать членом Гильдии киноактеров. Правда, столь же громкого успеха, как в СССР, добиться звезде экрана не удалось. Что касается личной жизни, то и здесь у артиста было не все гладко.

За рубежом у него родилась дочь Бенедикта. Актер был невероятно привязан к своей наследнице, о которой заботился, как и положено примерному отцу. Однако затем Крамаров расстался с матерью девочки, что привело к плачевным последствиям. Бывшая жена запретила звезде общаться с дочерью.

Сегодня Бенедикте 32 года, она не желает выходить на связь с журналистами и говорить о своем отце, о котором даже не вспоминает. Звездная наследница стала настоящей американкой, которой чуждо советское прошлое ее родителя. О жизни дочери Крамарова известно, что она стала бухгалтером и вышла замуж зa вpaчa Бенжамина Xeллepa и сменила не только фамилию, но имя, став Басикой Xeллep.

В 2015 году корреспонденты программы «Пусть говорят» попытались связаться с Бенедиктой, но та не пожелала давать интервью. Тогда руководству передачи пришлось ограничиться лишь видео, снятым на свадьбе звездной наследницы.