Об одном из главных злодеев советского кино забыли: пропал с экранов не просто так

Александру Январеву доставались роли отрицательных персонажей, за что его окрестили чуть ли не главным злодеем советского кинематографа. Одним из самых ярких фильмов с его участием стала лента «Два билета на дневной сеанс», где артист предстал в образе Егора Сиротина, отличающегося вспыльчивым нравом.

Талант актера был замечен практически сразу, и режиссеры не оставляли его без работы. Даже конфликт с руководством «Мосфильма» не испортил карьеру Январева. Вплоть до 1987 года он успешно сотрудничал с другими студиями, пока вдруг не пропал с экранов.

После этого появились слухи о том, что артист остался без работы из-за своей зависимости. Впрочем, никакого подтверждения этим разговорам так и не нашлось. Последняя картина с участием знаменитости вышла в 1993 году. Как оказалось, актер сам поставил крест на своей карьере, но вовсе не из-за того, что променял ее на бутылку.

В 90-е Январев отказывался сниматься в лентах, которые считал низкопробными. В будущем это сыграло с ним злую шутку. Когда в отечественном кинематографе начали появляться действительно достойные проекты, режиссеры попросту забыли о некогда популярном артисте, а потому не стремились к сотрудничеству с ним.