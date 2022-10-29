Об их романе в СССР мечтали все: что на самом деле происходило между Клавдией и Будулаем

В фильмах «Цыган» и в его продолжении «Возвращение Будулая» актеры Клара Лучко и Михай Волонтир воплотили такой яркий актерский дуэт, что миллионы зрителей поверили: «химия» между ними не только на экране.

И это правда – вот только между артистами был не роман, а крепкая дружба, длинною в жизнь. Лучко настояла, чтобы Волонтир, ее коллега по драме «Корень жизни», сыграл роль цыгана Будулая. Когда актер был уже тяжело болен, именно Клара Лучко помогала собирать ему деньги на срочную операцию.