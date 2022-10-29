Об их романе в СССР мечтали все: что на самом деле происходило между Клавдией и Будулаем
За кадром была совсем не любовь.
В фильмах «Цыган» и в его продолжении «Возвращение Будулая» актеры Клара Лучко и Михай Волонтир воплотили такой яркий актерский дуэт, что миллионы зрителей поверили: «химия» между ними не только на экране.
И это правда – вот только между артистами был не роман, а крепкая дружба, длинною в жизнь. Лучко настояла, чтобы Волонтир, ее коллега по драме «Корень жизни», сыграл роль цыгана Будулая. Когда актер был уже тяжело болен, именно Клара Лучко помогала собирать ему деньги на срочную операцию.
«Мы действительно очень дружили. Но романа никакого не было. Просто вместе ходили на речку, загорали, гуляли. И все это время обсуждали наши сцены. Волонтир – профессионал. Он очень трепетно относится к работе. Даже выучился у местного кузнеца основам нелегкого ремесла. И все для того, чтобы его Будулай был действительно настоящим», – рассказывала актриса в своих воспоминаниях.