Об этой жути запрещают говорить: вы и не догадывались, что скрывают шоу о похудении

Реалити-шоу о похудении давно входят в число самых популярных программ на телевидении. Зрители со всего мира наблюдают за перевоплощениями героев, но мало кто догадывается, какие секреты скрывают эти программы.

Так, в шоу «Я вешу 300 кг» поклонники регулярно наблюдают за удачными перевоплощениями. Они с любопытством следят, как люди с лишним весом справляются с тяжелыми нагрузками и диетами, чтобы добиться нового тела. При этом далеко не всем участникам удается перевоплотиться, но продюсеры предпочитают никогда не показывать такие примеры зрителям, и эти выпуски просто не появляются в эфире.

Также не появляются в эфире и трагичные примеры. Дело в том, что некоторые участники не выдерживают тренировок или серьезных операций и умирают. Например, Роберт Бухель и Келли Мейсон в шестом и седьмом сезонах шоу умерли во время съемок проекта от сердечных приступов. Но продюсеры никогда не афишируют эти истории, а в СМИ они попадают против их воли.

Помимо этого, продюсеры не стесняются лезть в личную жизнь участников. Например, они предлагают дополнительные деньги, если те согласны, чтобы их снимали в душе. Таким образом создатели пытаются показать зрителям, насколько серьезны проблемы героев с лишним весом.