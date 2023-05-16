Об этой традиции советских людей давно забыли, и очень зря: вам станет стыдно

Молниеносный темп существования, который люди выбрали для себя в 21-м веке, диктует жесткие правила. И эти правила порой несовместимы с размеренной и простой жизнью, какой жили люди в СССР.

Только вспомните, ведь раньше ходить друг к другу в гости даже без приглашения считалось нормой и каноном, которому неукоснительно следовали все.

Стыдно признаться, но сейчас обычай принимать гостей и ходить в гости настолько изжил себя, что почти никто уже и не помнит, когда готовил яблочный пирог для встречи с близкими.

Современный человек не зовет в гости не только друзей, люди перестали общаться тет-а-тет даже с родственниками.

В Дзен-канале «Институт ИПО» уверены, что ни один пафосный ресторан или ламповая кофейня не могут заменить той радости, которую давали советским людям посиделки с друзьями за уютным, хоть и не большим столом, на котором всегда была простая домашняя и очень вкусная еда, любовно сотворенная руками радушной хозяйки.