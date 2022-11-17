Об этой страшной тайне Хюррем-султан зрители «Великолепного века» не узнали

Создателей «Великолепного века» не раз обвиняли в том, что их детище изобилует историческими неточностями. Между тем киношникам всегда было что ответить: ради интересного сюжета порой приходится чуточку приврать. В итоге зрителям то и дело выдают откровенную ложь за чистую монету и, напротив, умалчивают о том, что было на самом деле.

Например, поклонники саги так и не узнали о страшной тайне главной героини Хюррем-султан. Если верить ходу повествования, то у наложницы и султана Сулеймана появилось пятеро наследников. В реальности же их было больше.

Историки утверждают, что возлюбленная правителя Османской империи также родила близнецов, один из которых не выжил. Кроме того, существует версия о том, что перед своей смертью хасеки подарила мужу еще одну дочь, которая получила имя Фатьма-Нур. Правда, в «Великолепном веке» об этом нет ни слова.