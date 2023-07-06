Об этой странности Овна знают только близкие: других она может удивить

У каждого знака зодиака есть свои особенности, которые они тщательно скрывают от других. Поэтому об этих милых, забавных, а иногда и попросту странных чудачествах знают только единицы, которые входят в ближний круг общения. Однако от астрологов эти секреты не утаить - они в курсе всего, что происходит в жизни представителей зодиакальной плеяды. Рассказываем, какое качество прячет от чужих глаз первый знак в гороскопе - Овен.

Неряшество

“Вечно занятой”, - так можно коротко описать типичного представителя огненного знака. В ежедневнике у Овна - сотни планов и задач, остается только гадать, когда же он все успевает (и успевает ли вообще?). Но, судя по тому, как редко он бывает дома, то как минимум пытается объять необъятное.

В большинстве случаев Овен возвращается в родные пенаты только для того, чтобы поспать и в редких случаях - перекусить. Близкие люди знают, что на решение бытовых вопросов у этого знака не остается ни минутки свободного времени и придется брать все это на себя.

Нередко домочадцы Овна замечают за ним не самую приятную особенность - он оставляет после себя настоящий хаос.

Например, представитель огненного знака повсюду разбрасывает вещи, потому что, на самом деле, ему все равно, где они лежат - у него на уме куча вещей куда более важных.

На обеденном столе после трапезы уроженца этого знака остается множество грязных тарелок, крошек, пятен от кетчупа или напитков. А все потому, что вместо того чтобы следить за обстановкой вокруг себя, Овен сидит в телефоне, занимаясь решением важных задач и составлением планов.

В личной комнате этого знака всегда царит бардак. Лучше даже не пытаться напоминать Овну о том, что, вообще-то, было бы полезно время от времени наводить порядок, в мусоре недолго и крокодилам завестись.

Правда, такая перспектива этот знак скорее обрадует - они обожают все странное.

Как уже было упомянуто, со свободным временем у представителей огненной стихии туго. Они практически не бывают дома, поэтому убирать за ними приходится домочадцам. Замечания по поводу своей небрежности Овен пропускает мимо ушей, как любую неважную для него информацию.

Что делать с этим качеством родственникам Овна, решать только им.

Кто-то перестает обращать внимание на причуды уроженца знака, другие же тщетно пытаются перевоспитать его. Звезды советуют устроить с Овном соревнование - чья комната в доме будет чище. Этот знак способен включиться в работу, если она будет преподнесена в форме игры.