Об этой сцене в «Особенностях национальной охоты» актеры вспоминают с содроганием

Картина Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» вышла еще в 1995 году и за прошедшие годы стала одной из самых любимых среди отечественных зрителей. Фанаты прекрасно знают и помнят цитаты и сцены из фильма, но далеко не все в курсе того, как их любимые моменты воплощались во время съемок.

Так, например, актеры «Особенностей национальной охоты» до сих пор нервно вздрагивают при упоминании знаменитой сцены в бане. И это неудивительно, ведь топить было нельзя: запотевшие камеры просто ничего не смогли бы снять. Поэтому на каждого из артистов просто периодически выливали по ведру слегка подогретой воды. И это при том, что на улице в тот момент было не выше 10 градусов тепла. А чтобы зритель не заметил подвох, тела актеров смазывали растопленным жиром: так создавалось ощущение того, что они уже как следует попарились.

В другой раз медвежонок, которого привезли на съемки, всерьез укусил артиста Семена Стругачева, сыгравшего Леву Соловейчика. При этом животное предварительно напоили коньяком, чтобы мишка был посговорчивей, однако это все равно не помогло.