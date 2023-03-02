Об этой истории мало кто знает: как «воровку» Васильеву поймали с поличным

Татьяна Васильева долгие годы служила на сцене Театра Сатиры. Знаменитости удалось воплотить множество ярких образов, но ее творческий путь был связан не только с успехом и признанием поклонников.

Как оказалось, однажды Васильева попала в весьма скандальную ситуацию. В то время в театре ловили вора, который не давал покоя артистам и работникам администрации. Сотрудникам правоохранительных органов не удавалось выйти на след преступника, поэтому они решили устроить ему засаду.

В качестве приманки милиция использовала пустой кошелек, который наполнили специальной красной краской. Его положили в пустой шкафчик в гримерной и стали ждать, когда злоумышленник откроет его и испачкается. Но первой кошелек нашла Васильева, которую заинтересовало портмоне. Из любопытства она открыла его и тут же вся оказалась в алых чернилах.

«Беру его в руки, и вдруг — взрыв, я слепну, ничего не слышу... Вместо вора случайно попалась я», — цитирует слова артистки «Комсомольская правда ».

Ослепленная Васильева наощупь добралась до сцены, где ее внешний вид произвел фурор. Сначала коллеги решили, что на артистку было совершено нападение, а она в крови, но после ей удалось объяснить ситуацию и успокоить артистов. Преступник при этом так и не был найден.