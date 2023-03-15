Об этой игрушке мечтали все дети СССР: она доставалась лишь избранным

Когда приближается день рождения ребенка, родители, а также их близкие и друзья ломают голову над тем, что ему подарить. Детские магазины ломятся от конструкторов, машинок, всевозможных технологических гаджетов и кукол на любой вкус и кошелек. В советское время выбор был гораздо меньше, однако игрушки того времени пришлись бы по нраву и современным детям.

Многие в СССР мечтали о железной дороге. Набор «Пионерская» состоял из электровоза с прожектором, вагонов, переезда со шлагбаумом, стрелок и стрелочника, начальника станции, семафоров и фонарей. Такой подарок не был дешевым (стоимость варьировалась от 25 до 40 рублей), но был самым желанным для каждого мальчишки.

Железную дорогу собирали несколько часов, а потом звали друзей играть. «Пионерскую» железную дорогу начали выпускать в 1950-х. Сегодня такие наборы на популярном сервисе объявлений продают с ценником от 45 000 до 200 000 рублей — как антикварную редкость и находку для любого коллекционера.